الإطار التنسيقي: سنمنع تمرير رئيس جمهورية انفصالي وعميل للموساد - عاجل

2022/03/26 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه الإطار التنسيقي، اليوم السبت، الاتهامات لمرشح التحالف الثلاثي لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد، واصفاً إياه بالانفصالي وعميلاً للموساد.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي وعد قدو في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "ريبير أحمد انفصالي وهو عميل للموساد وان مواقفه معروفة، وعليه سنقف بوجه تمريره في البرلمان".

وأضاف: "لدينا الثلث المعطل لتمريره وسنقف بوجه المؤامرة الأمريكية والبريطانية والاماراتية والسعودية وعلى من يسعى لجلسة البرلمان المرتقبة عليه أن يعلم ان للعراق أغلى بكثير من تلك الدول ومؤامرتهم بالدفع نحو عقد هذه الجلسة".

وأشار قدو إلى ان "اليوم لا يمكن أن يكون البرلمان هو صاحب السلطة فالحلبوسي في إدارة البرلمان ويريد ان يكون بالسلطة التنفيذية وعليه اما ان تكونوا بالسلطة او في البرلمان فكيف يمكن مراقبة الحكومة من جهات تنتمي اليه بالبرلمان "، لافتاً إلى ان "الاطار التنسيقي والكتل المتحالفة معه سيكونون في اجتماعات كلا في مقره وسيتم تصوير عدد اعضائهم لإيضاح الصورة امام الجمهور".

وأوضح قدو انه "تم جمع التواقيع من النواب الذين لن يحضروا جلسة اليوم وعليه نحن مطمئنين ان الثلث المعطل مضمون وسيخرج العراق من عنق الزجاجة وسنقف مع بلدنا لنوصله إلى بر الأمان وسنواجه الشيطان الاكبر امريكا التي تريد مع دول خليجية لتمزيق وحدة الصف الوطني".

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