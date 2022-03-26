خبير يحدد الجهات المستفيدة من تأخر تشكيل الحكومة

2022/03/26 | 11:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتضرر الوحيد هو الشعب العراقي والمستفيد هو حكومة تصريف الاعمال والكابينة الوزارية.

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