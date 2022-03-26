زيلينسكي يطالب قطر بزيادة انتاج الغاز في مواجهة روسيا

2022/03/26 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر في الدوحة السبت قطر بزيادة انتاج مواردها من الطاقة وخصوصا الغاز للتعويض عن موارد الطاقة الروسية في السوق الاوروبية وغيرها.

وقال في كلمة بثت على شاشة أمام مسؤولين خليجيين ودوليين: "مستقبل أوروبا يعتمد على جهودكم هذا يعتمد على انتاجكم وأنا أطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة للتأكد من أن الجميع في روسيا يفهمون أنه لا يمكن لأي بلد استخدام الطاقة كسلاح".

وكالة الانباء الفرنسية

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