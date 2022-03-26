راكب لَكَمَ موظفًا بالمطار فطُرد من الطائرة.. كاميرا توثق الحادث

2022/03/26 | 11:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُشيد شركة طيران ساوث ويست من خلال هذا الفيديو بموظفيها لدفاعهم عن زملائهم ضد اعتداء أحد الركاب العنيف على موظف في شركة الطيران.صُوّر الفيديو في مطار هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا وطرد كورتني دروموند، من رحلة تابعة لساوث ويست بعدما أظهر "سلوكًا عدوانيًا".

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