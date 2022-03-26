بعد هجوم أرامكو السعودية.. تفاعل على تغريدة لسيناتور يصف إدارة بايدن بـ

2022/03/26 | 11:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار السيناتور الجمهوري، جيم ريتش، كبير أعضاء لجنة العلاقات الدولية التابعة للكونغرس الأمريكي، تفاعلا بعد تغريدة انتقد فيها إدارة الرئيس، جو بايدن، بأعقاب الهجوم الأخير لجماعة الحوثي في اليمن على السعودية.

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