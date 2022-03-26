المرور تكشف خطة لتقليل الازدحامات خلال شهر رمضان في بغداد

2022/03/26 | 12:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مدير الدائرة القانونية في مديرية المرور العامة، العميد محمد عبد الكريم، اليوم السبت، عن اعداد خطة مرورية من قبل مديريته لتقليل الزخم المروري في شوارع بغداد خلال شهر رمضان.وقال عبد الكريم لوكالة ايرث نيوز، إن “مديرية المرور العامة اعدت خطة شهر رمضان المبارك بعد ان اصدر مجلس الوزراء بتقليل ساعات الدوام […]

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