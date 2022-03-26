الكتل السياسية المنضوية في تحالف إنقاذ وطن تصل البرلمان

2022/03/26 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلت جميع الكتل السياسية المنضوية في تحالف إنقاذ وطن إلى البرلمان.

وعقدت الكتل السياسية المنضوية في تحالف إنقاذ وطن اجتماعات منفردة داخل مجلس النواب”، مشيرا الى أن “وصول حركة الجيل الجديد وامتداد الى مجلس النواب”.

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