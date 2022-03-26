الديمقراطي الكردستاني يحضر الجلسة برفقة مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية

2022/03/26 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

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وصل أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى مجلس النواب ،اليوم السبت، برفقة مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية ريبر أحمد.

ويسعى الحزب الديمقراطي بالتعاون مع شركائه في التحالف الثلاثي الى ضمان اكتمال النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب تمهيدا لاختيار رئيس الجمهورية في وقت أعلن فيه الإطار التنسيقي وعدد من الكتل الاخرى مقاطعة الجلسة.

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