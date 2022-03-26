زيلينسكي يتحدث لـ

2022/03/26 | 12:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، في منتدى الدوحة بقطر، بشكل مفاجئ عبر رابط فيديو.

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