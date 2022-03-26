الشعراء - صالح محمود

2022/03/26 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صالح_محمود المصطافون : أورفيوس ، ميوسايوس ، هيسيود ، هوميروس و بيندار ،و من تقدم أو تأخر فرجيل و دانتي ...



الأنبياء الكذبة ....مفسروا الله بالمزامير ، التسابيح و الصلوات ، عبر الشطحة و التخميرة وكأنه يتكلم بأفواههم ،و يجهلون هيكله ...



السماء التي لم يغنّ لها أي شاعر أغنية الحب ،و لن يغنّي لها أي شاعر أبدا ، أورفيوس نفسه رفض الموت من أجله ، أولئك جعلوا منها توهجا ، مصمم ......





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