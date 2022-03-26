تغطية خاصة من “قناة التغيير” لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

2022/03/26 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر ان يعقد مجلس النواب ،اليوم السبت، جلسة يختار فيها رئيساً للجمهورية، في محاولة هي الثانية، تأتي وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر، وسط دعوات إلى المقاطعة.

ويوجد أربعون مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني، اذ يفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.

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