2022/03/26 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكتلة الصدرية تعقد اجتماعاً خاصاً بنوابها داخل مجلس البرلمان الآن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتلة الصدرية تعقد اجتماعاً خاصاً بنوابها داخل مجلس البرلمان الآن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتلة الصدرية تعقد اجتماعاً خاصاً بنوابها داخل مجلس البرلمان الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).