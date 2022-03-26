2022/03/26 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

حذر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، اليوم السبت، من ذهاب التحالف الثلاثي لمفرده دون إشراك القوى الكبيرة، مؤكدا إن ذلك سيؤدي لعواقب وخيمة

وقال جباري في حديث لـ(بغداد اليوم) أنه "حسب المعلومات فأن أغلب النواب المستقلين والأحزاب والحركات المنبثقة عن تشرين لن يحضروا جلسة اليوم.وأضاف إن "تلك الأحزاب تدرك بأن التحالف الثلاثي سيستحوذ على كل شيء ويريدهم لمصلحة وقتية فقط".

وأوضح أن "محاولة استمالة عواطف النواب المستقلين عبر بث شائعات بانهيار العملية السياسية غير مجدي، بالعكس فأن ذهاب التحالف لمفرده دون إشراك القوى الكبيرة سيؤدي لعواقب وخيمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب كردي يوجه تحذيراً للتحالف الثلاثي يخص جلسة اليوم: العواقب ستكون وخيمة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب كردي يوجه تحذيراً للتحالف الثلاثي يخص جلسة اليوم: العواقب ستكون وخيمة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).