العراق مرشح لثلاثة مناصب في الاتحاد العربي بكرة اليد

2022/03/26 | 12:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة اليد، ترشيحه لنيل ثلاثة مناصب في الاتحاد العربي للعبة.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا لـ”ايرث نيوز” إن “أعضاء اتحاد اليد رياض عبد الرضا وخليل ابراهيم، غادروا صباح اليوم صوب العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليد”.وأكد أن “الاجتماع يتضمن إجراء […]

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