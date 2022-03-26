وضع غير مسبوق.. كيف تهز العقوبات المفروضة على روسيا عالم اليخوت الفاخرة؟

2022/03/26 | 12:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقبع العديد من اليخوت الفاخرة في الموانئ وأحواض السفن، بعدما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي عقوباتها على روسيا، كجزء من حملة الضغط الخارجية ردًا على غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

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