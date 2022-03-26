خوشناو يدعو التيار الصدري للعودة الى العقلانية بالتعامل مع النصوص الدستورية

2022/03/26 | 12:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، اليوم السبت، التيار الصدري للعودة الى العقلانية في التعامل مع النصوص الدستورية وفق التوازنات السياسية.وقال خوشناو لوكالة ايرث نيوز، إن “هناك من يحاول فرض ارادة او سياسية لي الاذرع بيتعلق بكيفية الوصول الى انتخاب رئيس الجمهورية”، مبينا ان “هذا امر خاطئ لا يصب في العراق”.[…]

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