بالصور..الشرطة الاتحادية تعيد تأهيل متوسطة بغداد للبنات في الكرادة

2022/03/26 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه قائد الفرقة الرابعة الشرطة الاتحادية اللواء الركن محمد الفهد، اليوم السبت، بإعادة تأهيل صفوف متوسطة بغداد للبنات في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وأوضح بيان للشرطة الاتحادية تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "بعد مناشدة الكادر التربوي للمدرسة لقيادة الفرقة الرابعة الشرطة الاتحادية للمساهمة بتأهيل جزء من مدرسة، وجه قائد الفرقة الرابعة الشرطة الاتحادية اللواء الركن محمد الفهد، فوج القوة الماسكة في منطقة باجراء كشف، حيث تم تنسيق مع إدارة المدرسة من خلال تأهيل صفوف المدرسة بالكامل وليس صفا واحدا مع غرف الإدارة والصحيات والحدائق".

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