داعش يخطف ١٢ مدنيا وينحر منهم اربعة رعاة

2022/03/26 | 12:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاموا بإعدام 4 رعاة أغنام من بين المخطوفين لتعاونهم مع الأجهزة الأمنية.

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