ميسي سيوضح “أمورا كثيرة” بعد مونديال قطر 2022

2022/03/26 | 12:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه سيوضح “أمورا كثيرة” بعد نهائيات كأس العالم 2022 في كرة القدم، دون كشف المزيد عن مخططاته.وجاء ذلك بعد قيادة بلاده إلى الفوز على فنزويلا 3-0 فجر السبت في مباراة هامشية ضمن تصفيات المونديال.وقال ميسي أفضل لاعب في العالم سبع مرات في بوينوس آيرس بعد تسجيل الهدف […]

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