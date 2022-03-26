صور| جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. اجتماعات منفردة وأكفان

2022/03/26 | 12:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

بدأ توافد أعضاء البرلمان إلى قبة مجلس النواب منذ صباح اليوم لحضور الجلسة التي من المقرر أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية فيها.

وتم تأجيل الجلسة إلى الساعة 12 ظهرًا والتي كان من المقرّر أن تنعقد في الساعة الـ 11 صباحًا في ظل استمرار الخلافات بين تحالف "إنقاذ وطن" (الكتلة الصدرية، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني) الذي يمتلك نحو 170 مقعدًا، و"الإطار التنسيقي" الذي يقول إنه يمتلك مع كتل متحالفة معه أكثر من 130 مقعدًا.

ويصر تحالف "إنقاذ وطن" على تمرير مرشحه ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، لتشكيل "حكومة أغلبية"، بينما يعارض "الإطار التنسيقي" الذي يريد تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع.

وبحسب مراسل "ألترا عراق"، فإنّ جميع الكتل السياسية المنضوية في تحالف "إنقاذ وطن" وصلت إلى البرلمان، فيما عقدت اجتماعات منفردة داخل مجلس النواب.

وظهر نواب "الكتلة الصدرية" عبر صور وهم يرتدون الأكفان داخل البرلمان ويرددون هتافات "صدرية".

وعقد تحالف السيادة اجتماعًا بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وعلم "ألترا عراق"، أنّ حركة الجيل الجديد و"امتداد" و"تصميم" وصلوا جميعًا إلى البرلمان لحضور الجلسة.

واستبق رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب حسن العذاري، جلسة مجلس النواب بنشر آية قرآنية "نصر من الله وفتح قريب".

وعقدت كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية، اجتماعًا في مجلس النواب، تمهيدًا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وظهرت أنباء في الأثناء عن تأجيل الجلسة، وهو الأمر الذي نفته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

ويعوّل الإطار التنسيقي على "الثلث المعطل"، مستفيدًا من اشتراط الدستور حضور ثلثي أعضاء البرلمان خلال جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، أي 220 نائبًا من مجموع 329، بينما يعقد تحالف "إنقاذ وطن" الآمال على حضور المستقلين البالغ عددهم نحو 40 برلمانيًا لإكمال النصاب.

ولا يبدو أن العدد وصل إلى 220 نائبًا حتى الآن بحسب اتصالات أجراها "ألترا عراق".

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