هوت من السماء وانفجرت فورًا.. كاميرا ترصد لحظة تحطم مروحية في تكساس

2022/03/26 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت عدة كاميرات لحظة تحطم طائرة مروحية في ولاية تكساس الأمريكية، مما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها، وأظهر أحد مقاطع الفيديو لحظة وقوع الحادث المرعب، ويبدو أن الطائرة خرجت عن نطاق السيطرة قبل أن تهوي إلى الأرض وتسقط بشكل عمودي وتتحطم بعد لحظات، وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان من موقع تحطم الطائرة المنكوبة.

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