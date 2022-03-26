شاهد بالفيديو.. تغطية مباشرة لـ جلسة البرلمان العراقي الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية

2022/03/26 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _ixZgLyQD5U

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