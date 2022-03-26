2022/03/26 | 13:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ucIR1G8AHvA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكتلة الصدرية تتجه الى قاعة مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكتلة الصدرية تتجه الى قاعة مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).