مصر.. وفاة نقيب المحامين أثناء محاكمة

2022/03/26 | 13:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توفي نقيب المحامين في مصر، رجائي عطية، اليوم السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.وأعلن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أبو بكر ضوة، عن وفاة نقيب المحامين أثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.وأفادت الأنباء المتداولة، سقوط النقيب العام […]

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وفاة نقيب المحامين أثناء محاكمة أولاً على ايرث نيوز.

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