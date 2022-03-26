الشيخ أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي تحدث في العروض التجارية وأسماء السلع في النصف الثاني من القرن الثاني عشر - مصطفى العبد الله الكفري

2022/03/26 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_العبد_الله_الكفري من أوائل العلماء الذين تلكموا في العروض التجارية وأسماء السلع في النصف الثاني من القرن الثاني عشرإنه لخطأ كبير وتجاهل خطر أن يبدأ البحث في الفكر الاقتصادي وتطور المذاهب الاقتصادية من تصورات أفلاطون وأرسطو والمفكرين الأوروبيين في روما القديمة واليونان القديم، وتحدث القفزة إلى القرن الثامن عشر مباشرة، متجاهلين الجهود العلمية والأخلاقية والظواهر في القرون الوسطى، بدعوى أن القرون الوسطى، هي عصور ا ......





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