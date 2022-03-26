بالفيديو.. نواب الكتلة الصدرية يستعدون بالهتاف لدخول الجلسة

2022/03/26 | 13:11 - المصدر: قناة التغيير

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نواب #الكتلة_الصدرية ينهون اجتماعهم يستعدون بالهتاف لدخول الجلسة #البرلمان_العراقي #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/HHtDttIMDy

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) March 26, 2022

بالفيديو..



نواب الكتلة الصدرية ينهون اجتماعهم يستعدون بالهتاف لدخول الجلسة

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