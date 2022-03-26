قصف مسرح ماريوبول.. ناجون يروون تفاصيل المذبحة

2022/03/26 | 13:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح ناجون من "مجزرة المسرح" في مدينة ماريوبول الأوكرانية أن مدرسة الفنون في تلك المدينة كان من المفترض أن تكون ملاذا آمنا للنساء والأطفال الهاربين من القصف الروسي الوحشي على تلك المدينة الساحلية، وفقا لتقرير صحيفة "واشنطن بوست".

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