إصابة ٤ جنود باشتباكات مع عناصر من داعش في داقوق

2022/03/26 | 13:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في كركوك، اليوم السبت، بإصابة اربعة جنود باشتباكات مع عناصر داعش في قضاء داقوق.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “قوة من الجيش تنفذ عملية تفتيش امنية بالقرب من قرية البو سراج في قضاء داقوق في كركوك”.واضاف ان “القوة اشتبكت مع عناصر داعش مما اسفر عن اصابة اربعة جنود […]

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