تقلص غير مسبوق في زراعة أشهر فواكه العراق الصيفية - عاجل

2022/03/26 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم السبت، عن تقلص غير مسبوق في زراعة أشهر فواكه الصيف بالبلاد.

وقال مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "زراعة الرقي والذي يعد أشهر فواكه الصيف في العراق وعنصر دائم في موائدهم ربما سيغيب بشكل كبير خلال الموسم الحالي خاصة مع تقلص حجم الاراضي بنسبة 70% وربما أكثر".

واضاف ان "الجفاف دفع المزارعين لهذا الخيار خاصة في ظل عدم وجود اي حصص مائية وما يزرع سيعتمد بشكل مباشر على الابار الارتوازية مؤكدا بان الرقي محصول استراتيجي في العظيم وفقدان زراعته كارثة اخرى في ناحية تشكل الزراعة عصب الحياة للأهالي".

واشار العبيدي الى ان "الرقي ثاني محصول استراتيجي في العظيم وفقدانه تعني بطالة وفقر سيضرب الاف الاسر التي تجتهد لمدة عام كامل من اجل الظفر بإنتاج المحصول لتامين قوت اطفالها".

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