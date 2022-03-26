2022/03/26 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك أنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح 10 ممرات إنسانية، اليوم السبت، لإجلاء المدنيين من مناطق مشتعلة على خطوط الجبهة في بلدات ومدن أوكرانية.

وأضافت أن "المدنيين الذين يحاولون مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة سيتعين عليهم المغادرة في سيارات خاصة لأن القوات الروسية لا تسمح للحافلات بالمرور عبر نقاط التفتيش حول المدينة".

وفي السياق، قال مكتب النائب العام الأوكراني في رسالة على تطبيق تليغرام إن الحرب في أوكرانيا أسفرت عن مقتل 136 طفلا حتى الآن، مضيفا أن 199 طفلا أصيبوا.

من جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستعد لفرض عقوبات على شركات روسية تقول إنها توفر السلع والخدمات لأجهزة المخابرات والجيش في موسكو.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية قد تعلن خلال أيام.

ووفقا لتقرير الصحيفة فإن معظم الشركات التي من المتوقع أن تخضع للعقوبات التي وردت أنباء بشأنها، قد تم إدراجها في وقت سابق على قائمة أميركية تحظر تصدير التقنيات الحساسة إليها.

المصدر: سكاي نيوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق بشأن 10 ممرات إنسانية بأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق بشأن 10 ممرات إنسانية بأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).