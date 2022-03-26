ارتفاع حجم صادرات إيران من الغاز الطبيعي الى الضعف

2022/03/26 | 13:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… ارتفعت صادرات إيران من الغاز الطبيعي خلال 11 شهرًا من العام الماضي ولامست قيمتها 4.8 مليار دولار ، والتي بلغت الضعف تقريبًا من حيث حجم وقيمة الصادرات مقارنة بالعام الماضي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ووفقًا لإحصاءات الجمارك الإيرانية الرسمية ، لامست صادرات إيران من الغاز الطبيعي أكثر من […]

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