مع اقتراب فصل الصيف.. هل تعلم كيف تكتسب جسدًا مثاليًا لاستقبال البحر وأشعة الشمس؟

2022/03/26 | 13:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقل من ثلاثة أشهر تفصلك عن بداية فصل الصيف رسميًا! إذا كنت تأمل بالحصول على جسم أكثر رشاقة قبل هذا الموعد، تشير اختصاصية التغذية إلى أن هناك طرقًا بسيطة لفقدان الوزن من دون اتباع الحميات الغذائية الشعبية.إليك الخطوات التي تساعدك على تحقيق أهدافك

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