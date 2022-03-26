2022/03/26 | 13:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التحق وفد تحالف عزم، اليوم السبت، باجتماع الإطار التنسيقي في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وقال مصدر مطلع لوكالة ايرث نيوز، ان “وفد تحالف عزم، بزعامة مثنى السامرائي التحق باجتماع الإطار التنسيقي في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والذي تحضره قوى الاطار التنسيقي الشيعي والاتحاد الوطني الكردستاني”.وفي وقت […]

ظهرت المقالة بعد الاتحاد الوطني..



وفد تحالف عزم يلتحق باجتماع الإطار التنسيقي في مكتب المالكي أولاً على ايرث نيوز.

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