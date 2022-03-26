"افتحوا المدارس".. نساء أفغانستان يتظاهرن ضد طالبان

2022/03/26 | 13:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرت حوالى عشرين امرأة وفتاة السبت في كابول وهن يهتفن "افتحوا المدارس"، احتجاجا على قرار طالبان إغلاق الثانويات للفتيات، على ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

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