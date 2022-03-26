مجدداً.. عواصف ترابية تجتاح مدن عراقية

2022/03/26 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد

الزلزالي، اليوم السبت، حالة الطقس في

عموم مناطق العراق لليوم والأيام

الأربعة المقبلة، فيما أشارت إلى أن

الطقس سيشهد تصاعد غبار في أماكن

بالمنطقة الوسطى يوم غد الأحد وي

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