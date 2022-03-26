2022/03/26 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت،

الإطاحة بأحد عناصر خلايا داعش النائمة

في العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "مفارز مديرية

بغداد /المديرية العامة للمعلومات احد

توابع معاونية الاستخبارات تمك

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