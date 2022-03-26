تحالف عزم: ضامنون لوحدة الوطن وحقوق ابنائه

2022/03/26 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد تحالف عزم، اليوم السبت، أنه ضامن لوحدة الوطن وحقوق ابنائه.

وقال التحالف، لـ(بغداد اليوم)، إن "تحالف عزم ضامن لوحدة الوطن وحقوق أبنائه".

ويترقب العراقيون، انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة اليوم من عدمه، فيما تباينت مواقف النواب والكتل السياسية بين مؤيد لحضور الجلسة ومقاطع.

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