2022/03/26 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بإقدام الإطار التنسيقي على ارسال رؤساء 4 كتل لمراقبة الوضع بمجلس النواب.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "الاطار التنسيقي قام بإرسال رؤساء 4 كتل لمراقبة الوضع بمجلس النواب".واضاف أن "رئساء الكتل هم كل من بهاء النوري وفالح الساري واحمد الاسدي ومصطفى الخزعلي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يرسل رؤساء 4 كتل لمراقبة الوضع بمجلس النواب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يرسل رؤساء 4 كتل لمراقبة الوضع بمجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).