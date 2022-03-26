غاريث بيل: لاعبو كرة القدم يعانون نفسيا لهذا السبب

2022/03/26 | 14:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفصح غاريث بيل عن الضرر النفسي الذي يمكن أن يتعرض له الرياضيون المحترفون بسبب ضغوط وسائل الإعلام بعد أن نشرت صحيفة يومية إسبانية رائدة مقالا عن لاعب ريال مدريد بعنوان “الطفيل الويلزي”.وكتب بيل على “تويتر” أمس الجمعة أن المقال الذي نشرته صحيفة “ماركا” كان بمثابة “قطعة من الصحافة الافترائية والمهينة والمحفوفة بالمخاطر”.[…]

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