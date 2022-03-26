المنتخب العراقي يتوجه الى دبي استعداداً لخوض مباراته الحاسمة مع سوريا

2022/03/26 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجه وفد المنتخب الوطني لكرة القدم ،اليوم السبت، إلى مدينة دبي الإماراتية استعداداً لخوض مباراته الحاسمة مع نظيره السوري.

وسيتوجه وفد المنتخب الوطني من مدينة الرياض السعودية الى دبي الإماراتية قبيل اللقاء المرتقب أمام منتخب سوريا يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022″.

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