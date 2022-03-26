زيلينسكي: تلويح روسيا باستخدام السلاح النووي يشجع على حيازته

2022/03/26 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم السبت، ان تلويح روسيا باستخدام السلاح النووي يشجع على حيازة هذا النوع من الأسلحة.

وقال زيلينسكي موجها خطابه الى مسؤولين سياسيين خليجيين ودوليين، ان الروس يتفاخرون بأنهم يستطيعون التدمير بالأسلحة النووية مضيفا ان الخلاصة هي أن كل طرف سيحتاج إلى أسلحة نووية لحماية نفسه من الغزو في حين طالب الرئيس الاوكراني في جانب آخر من حديثه قطر بزيادة انتاج الغاز في مواجهة روسيا.

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