خام برنت يتخطى 120 دولارا عقب استهداف منشأة نفطية سعودية

2022/03/26 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسعار النفط في الاسواق العالمية ارتفاعا جديدا على خلفية تعرض منشأة لتوزيع النفط في السعودية الى هجوم صاروخي.

وارتفع خام برنت الى 120.40 دولارا للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الى 113.90 دولارا للبرميل في ظل إقبال التجار على عمليات شراء عقب هجوم صاروخي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة بالسعودية.

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