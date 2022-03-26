اصابة 4 منتسبين باشتباكات مع داعش في كركوك

2022/03/26 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة أربعة منتسبين باشتباكات مع عناصر داعش في محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الجيش نفذت عملية تفتيش امنية بالقرب من قرية البو سراج في قضاء داقوق بمحافظة كركوك".واضاف ان أن "القوة اشتبكت مع عناصر داعش مما اسفر عن اصابة أربعة من عناصر الجيش بجروح مختلفة".

واشار الى أن "القوة مستمرة بعملية التفتيش بحثا عن المنفذين".

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