الإطار التنسيقي يرسل رؤساء أربع كتل لمتابعة آليات إقامة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

2022/03/26 | 14:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أرسل الإطار التنسيقي، اليوم السبت، رؤساء أربع كتل لمتابعة آليات إقامة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الإطار التنسيقي أرسل رؤساء أربع كتل في البرلمان لمتابعة آليات إقامة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من عدمه".

وأضاف المراسل أن "وفد الإطار التنسيقي ضمن النائب أحمد الأسدي والنائب بهاء النوري والنائب فالح الساري والنائب مصطفى الخزعلي".

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