2022/03/26 | 14:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: noc2vDUbGuo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة الاستحقاق الوطني لتمرير باقي الرئاسات الثلاثة جابر جمال / مراسل الرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جلسة الاستحقاق الوطني لتمرير باقي الرئاسات الثلاثة جابر جمال / مراسل الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).