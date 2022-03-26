مصدر: عدد الحضور لجلسة البرلمان لم يصل الى النصاب القانوني

2022/03/26 | 14:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النصاب القانوني المطلوب.

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