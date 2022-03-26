تركيا تحيد

2022/03/26 | 14:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع التركية إن جسما "يشبه اللغم" تم "تحييده" عند المدخل الشمالي لمضيق البوسفور.

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