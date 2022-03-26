2022/03/26 | 14:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت دراسة جديدة شدّة سلالة متحور BA.2 من فيروس كورونا على الأطفال في هونغ كونغ، وأظهرت أنها كانت أكثر خطورة عليهم مقارنةً مع المتحورات الأخرى، أو مقارنةً مع فيروس نظير الإنفلونزا البشرية أو الإنفلونزا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: المتحور الشبحي من أوميكرون خطره أكبر على الأطفال) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: المتحور الشبحي من أوميكرون خطره أكبر على الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).