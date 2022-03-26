2022/03/26 | 14:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد مصدر مطلع، السبت، بانضمام تحالف عزم الى اجتماع الاطار التنسيقي في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “تحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي التحق، اليوم، باجتماع الاطار التتنسيقي والمتحالفين معه المنعقد حاليا في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“عزم” يلتحق باجتماع الاطار التنسيقي في منزل المالكي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“عزم” يلتحق باجتماع الاطار التنسيقي في منزل المالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).