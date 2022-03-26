الحلبوسي يبدأ بقراءة أسماء الحاضرين من أعضاء البرلمان

2022/03/26 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكدت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بدء الان بقراءة أسماء الحاضرين من أعضاء البرلمان.وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) ان "الحلبوسي بدء الان بقراءة أسماء الحاضرين من أعضاء البرلمان".

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